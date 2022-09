La premier danese | ' Le perdite ai gasdotti Nord Stream causate da atti intenzionali'

Agenzia_Ansa : Le perdite dai gasdotti Nord Stream dovrebbero durare 'almeno una settimana'. Lo ha affermato il governo danese. Pe… - Gusti_Mauri : ???? NORDSTREAM, FREDERIKSEN: 'ATTO INTENZIONALE' La Danimarca considera che le perdite di gas sui due gasdotti Nord… - GhostdogRunner : RT @globalistIT: - globalistIT : - mrcllznn : Nord Stream, premier danese: 'Perdite causate da atti deliberati' - -

Una brutta azione che dimostra quanto siamo vicini al disastro. Le perdite ai gasdotti Nord Stream sono state causate da 'atti intenzionali, non da un incidente'. Lo ha detto laMette Frederiksen in una conferenza stampa tenuta insieme al ministro della Difesa, al ministro degli Esteri e a quello dell'Energia. Le fuoriuscite di gas, ha aggiunto, dovrebbero ..."È presto per trarre ogni conclusione, ma siamo davanti a una situazione straordinaria, le fughe di gas sono in tre punti ed è difficile immaginare che sia accidentale", ha detto la...Cosa sia accaduto a 80 metri di profondità non è ancora chiaro. Qualcuno in Occidente ci vede lo zampino di Putin ...«È presto per trarre ogni conclusione, ma siamo davanti a una situazione straordinaria, le fughe di gas sono in tre punti ed è difficile immaginare che sia accidentale», ha detto la premier danese ...