Infortunio Brozovic, preoccupazione in casa Inter: le ultime (Di martedì 27 settembre 2022) L’Infortunio rimediato da Marcelo Brozovic durante la Nations League ha lasciato tutte le componenti dell’ambiente Inter nello sconforto totale. Marcelo Brozovic Inter “Parziale lesione muscolare” comunica lo staff medico della nazionale croata, dunque, almeno un mese di stop. In una normale situazione, basterebbero circa 30 giorni per rivedere il centrocampista croato in campo, ma con un mondiale alle porte i tempi potrebbero prolungarsi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, e nulla oggi può essere dato per scontato, nemmeno la possibilità che il giocatore decida di recuperare con calma per non rischiare nulla in ottica Qatar. Qualora dovessero esserci complicazioni non è da escludere che il 2023 di Brozovic con l’Inter potrebbe essere già ... Leggi su rompipallone (Di martedì 27 settembre 2022) L’rimediato da Marcelodurante la Nations League ha lasciato tutte le componenti dell’ambientenello sconforto totale. Marcelo“Parziale lesione muscolare” comunica lo staff medico della nazionale croata, dunque, almeno un mese di stop. In una normale situazione, basterebbero circa 30 giorni per rivedere il centrocampista croato in campo, ma con un mondiale alle porte i tempi potrebbero prolungarsi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, e nulla oggi può essere dato per scontato, nemmeno la possibilità che il giocatore decida di recuperare con calma per non rischiare nulla in ottica Qatar. Qualora dovessero esserci complicazioni non è da escludere che il 2023 dicon l’potrebbe essere già ...

FBiasin : Butto là una soluzione visionaria per ovviare all’infortunio (speriamo breve) di #Brozovic: far giocare il vice-… - kaiojorgismo : RT @uccelloRossOak: #GerryScotti al veleno: “Infortunio Brozovic? Non posso negare che godo, il karma è una puttana. Ho un ottimo rapporto… - it_inter : L'infortunio di #Brozovic non sembra grave, la risonanza ha evidenziato una distrazione muscolare di lieve entità e… - nobordes1986 : RT @IStalinisti: Avendo vissuto questi vent’anni di fascismo finanziario, più che il ritorno del fascismo in Italia mi preoccupa l’infortun… - MrDelleBicocche : RT @IStalinisti: Avendo vissuto questi vent’anni di fascismo finanziario, più che il ritorno del fascismo in Italia mi preoccupa l’infortun… -