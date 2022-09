Impediscono la fuga ad un truffatore | aggredite un' anziana e la sua colf - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Rovezzano, tentava di estorcere denaro alla donna fingendosi l'avvocato del figlio, i carabinieri arrestano un ventottenne già noto alle forze ...L'autorità marittima danese ha rilasciato un comunicato su unadi gas vicino all'isola di ...che tuttavia secondo Mosca non sono possibili per le sanzioni occidentali alla Russia che... Impediscono la fuga ad un truffatore, aggredite un'anziana e la sua colf I due gasdotti non sono operativi ma pieni di gas sotto pressione. Prima una falla nel '2', poi due perdite per l''1' causano "danni senza precedenti" ...(ANSA) - ROMA, 26 SET - Un post sui social la mattina e poi uno nel pomeriggio in cui in realtà a scrivere è sua figlia Ginevra: " Cara Mammina sono tanto felice che hai vinto ti amo tanto!". Giorgia ...