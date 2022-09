IMMA TATARANNI: LE NUOVE PUNTATE. VANESSA SCALERA: “LE VOGLIO PROPRIO BENE” (Di martedì 27 settembre 2022) I nuovi episodi di IMMA TATARANNI – Sostituto Procuratore aprono la stagione fiction di Rai1. La serie con VANESSA SCALERA riprende questa sera, martedì 27 settembre, alle 21.25 su Rai1 dai romanzi di Mariolina Venezia “Come piante fra i sassi”, “Maltempo”, “Rione Serra Venerdì” e “Via del riscatto”. Nel cast ritroviamo VANESSA SCALERA, Alessio Lapice, Massimiliano Gallo, Carlo Buccirosso. E ancora Barbara Ronchi, Alice Azzariti, Carlo De Ruggieri, Ester Pantano, Monica Dugo, Dora Romano, Lucia Zotti, Cesare Bocci, Paolo Sassanelli, Francesco Foti e Piergiorgio Bellocchio. Regia di Francesco Amato. IMMA TATARANNI: DOVE ERAVAMO RIMASTI Torna IMMA TATARANNI con 4 NUOVE PUNTATE e il suo ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 27 settembre 2022) I nuovi episodi di– Sostituto Procuratore aprono la stagione fiction di Rai1. La serie conriprende questa sera, martedì 27 settembre, alle 21.25 su Rai1 dai romanzi di Mariolina Venezia “Come piante fra i sassi”, “Maltempo”, “Rione Serra Venerdì” e “Via del riscatto”. Nel cast ritroviamo, Alessio Lapice, Massimiliano Gallo, Carlo Buccirosso. E ancora Barbara Ronchi, Alice Azzariti, Carlo De Ruggieri, Ester Pantano, Monica Dugo, Dora Romano, Lucia Zotti, Cesare Bocci, Paolo Sassanelli, Francesco Foti e Piergiorgio Bellocchio. Regia di Francesco Amato.: DOVE ERAVAMO RIMASTI Tornacon 4e il suo ...

