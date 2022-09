Quasialex : #Letta accetta la sconfitta prepara il congresso e non si ricandida. Persona seria. - aorfei : Letta prepara il Pd al congresso al quale non si ripresenterà. #ElezioniPolitiche2022 - GraziaVentura3 : @lucatelese Il Congresso o L esecuzione? Già pagato il biglietto per Parigi a Letta mentre la Schlein si prepara ad occupargli la poltrona? - Damianodanny1 : ITALIA PREPARA AVERE 1° GOVERNO ESTREMA DESTRA DA CADUTA DI MUSSOLINI WASHINGTON POST DIMOSTRANDO CAPIRE CAZZO DI… - beniaminonatale : Si prepara il Congresso… -

Il Foglio

Il Partito democratico sia unche nelle intenzioni dovrebbe rigenerare una galassia ormai ingolfata. In mattinata Enrico Letta ha fatto sapere che non si candiderà (pur non pronunciando la parola dimissioni),...Enrico Letta ha già dichiarato che traghetterà il partito verso un nuovo, nel più breve tempo possibile, e non si ricandiderà a segretario. Una consigliera comunale di Milano commenta ... Il Pd si prepara al congresso facendo "analisi". Bonaccini-Nardella-Schlein in corsa Enrico Letta annuncia che non si presenterà al congresso. I tormenti della due anime del partito in vista di marzo. Per Orlando serve una "costituente" ...Il Partito democratico può vantare "tre collegi su quattro" a Milano vinti dal centrosinistra, ma il risultato nazionale non è positivo. E Letta annuncia: "Non mi ricandido a segretario, presto il con ...