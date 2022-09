Ecco chi sono i pontieri tra Pd e M5s. Aspettando il nuovo segretario (e il Lazio) (Di martedì 27 settembre 2022) “Senza M5S non resta alcuna altra prospettiva politica. Se non l’isolamento, che è stato determinante, in senso negativo, nella battaglia dei collegi uninominali”. Parla così Goffredo Bettini, storico dirigente del Partito democratico, ideologo del governo giallorosso. “Il Pd è principalmente il partito dei ceti medi urbani, civili e progressisti. Giuseppe Conte è più penetrante nel popolo, tra i diseredati”, spiega intervistato dal Fatto Quotidiano, il giornale di Marco Travaglio che da tempo ormai spinge per un riavvicinamento tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle. “Il rapporto unitario è arricchente per entrambi”, dice ancora. L’obiettivo è “ricucire il campo largo per evitare che la destra debordi, per difendere la Costituzione, per non snaturare la Repubblica”, aggiunge Bettini. Che non è l’unico pontiere già al lavoro a poche ore dalla chiuse delle urne. Un altro è il ... Leggi su formiche (Di martedì 27 settembre 2022) “Senza M5S non resta alcuna altra prospettiva politica. Se non l’isolamento, che è stato determinante, in senso negativo, nella battaglia dei collegi uninominali”. Parla così Goffredo Bettini, storico dirigente del Partito democratico, ideologo del governo giallorosso. “Il Pd è principalmente il partito dei ceti medi urbani, civili e progressisti. Giuseppe Conte è più penetrante nel popolo, tra i diseredati”, spiega intervistato dal Fatto Quotidiano, il giornale di Marco Travaglio che da tempo ormai spinge per un riavvicinamento tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle. “Il rapporto unitario è arricchente per entrambi”, dice ancora. L’obiettivo è “ricucire il campo largo per evitare che la destra debordi, per difendere la Costituzione, per non snaturare la Repubblica”, aggiunge Bettini. Che non è l’unico pontiere già al lavoro a poche ore dalla chiuse delle urne. Un altro è il ...

