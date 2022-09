Dimarco | ' Felice e onorato per il mio primo | storico gol con l' Italia'

WiAnselmo : RT @Mediagol: Italia, Dimarco: “Percorso tanta strada, felice di aver segnato il gol 1500 azzurro” - Mediagol : Italia, Dimarco: “Percorso tanta strada, felice di aver segnato il gol 1500 azzurro” - zazoomblog : Italia Dimarco: “Felice del mio primo gol in Nazionale” - #Italia #Dimarco: #“Felice #primo - sportface2016 : #Italia, #Dimarco: 'Felice del mio primo gol in Nazionale' - ang3for : Tifo Ambrosiana e vedere #DiMarco #Barella #Acerbi #Gnonto #raspadori mi fa veramente felice #UngheriaItalia -

" Sonodi aver segnato la mia prima rete in Nazionale, però l'importante era vincere e l'abbiamo fatto ". Parola di Federico, che contro l'Ungheria - oltre ad aver chiuso, su assist basso di ...L'Italia doveva vincere per passare e ci è riuscita con i gol di Raspadori e, uno dei ... Sonodi averlo fatto in un momento positivo per la squadra e sono contento che abbiamo vinto e ...La partita, trasmessa in diretta su Rai1, ha fatto registrare uno share del 31.4% ROMA (ITALPRESS) - Ancora ottimi ascolti per la Nazionale che, grazie al successo di ieri sera sull'Ungheria (2-0 reti ...Marco condivide con Charlie e Sara la paura di uscire e mette in discussione i dubbi dei suoi compagni sulla questione #belprati ...