Crisi gas Europa | Grecia propone fondo Ue da 80 miliardi

(Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – La Grecia propone la creazione di un fondo Ue da 80 miliardi di euro per affrontare a livello comunitario l'impatto dell'impennata dei prezzi del gas. Lo ha fatto sapere oggi il ministero greco dell'Energia e dell'ambiente. In vista dell'incontro dei ministri Ue dell'Energia previsto per venerdì 30 settembre, il ministro greco Kostas Skrekas ha inviato una lettera a Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo della Commissione europea responsabile del Green deal europeo, e alla commissaria Ue all'Energia Kadri Simson, nella quale si afferma che il fondo andrebbe finanziato con un contributo speciale di 10 euro per mwh da imporre ai produttori europei di energia elettrica per la quantità di gas usato per produrla. Il fondo, spiega Atene, servirebbe a sostenere le ...

