Caterina Balivo | “Sono inondata di messaggi osceni sui miei piedi”

(Di martedì 27 settembre 2022)è arrivata al limite e dopo avere anticipato che oggi avrebbe raccontato sui social qualcosa di molto spiacevole ecco che ha appena spiegato cosa sta accadendo. Sui social hanno preso di mira idi, sembra che tutti coloro che concentrano l’attenzione suiabbiano trovato nella conduttrice un grande interesse. C’è sempre chi ha questo tipo di interesse ma “la misura è colma” e stanca e inorridita nel dovere leggereladice basta. Nel proporre la lettura dell’ennesimo libro non ha di certo fatto caso che era anudi; racconta che gira da sempre e sempre così in casa e non ha alcuna intenzione di cambiare abitudine o di doversi preoccupare che i suoi ...

mazziotta91 : @vindragone Domenica Caterina balivo - FetishItaliano : Che dono Caterina.. che dono.. Avete ancora dubbi su chi sia la queen? @caterinabalivo #balivo #feet #fetish #feet… - Parrmirro : RT @UcciRaffaella: @Parrmirro Sennò vedrei pure bene una co-conduzione tutta al femminile di Caterina Balivo e Anna Tatangelo. - UcciRaffaella : @Parrmirro Sennò vedrei pure bene una co-conduzione tutta al femminile di Caterina Balivo e Anna Tatangelo. - madairob : @gaiatortora Non sarebbe il caso ti scambiassi il ruolo con Caterina Balivo? E' un programma divertente -

La7

Nel 2013, Ciacci ha affiancatoin Detto Fatto: si occupava di cambiare il look a chi scriveva al programma. Inoltre, l'attuale concorrente del Reality Show ha preso parte a Ballando ...Co - conduttore del programma di Rai 2 Detto Fatto con, in seguito ha ricoperto il ruolo di opinionista di Pomeriggio 5 e Domenica Live con al timone Barbara D'Urso. Nel 2022 è uno ... Agenda è cose da fare Caterina Balivo è arrivata al limite e dopo avere anticipato che oggi avrebbe raccontato sui social qualcosa di molto spiacevole ecco che ha appena spiegato cosa sta accadendo. Sui social hanno preso ...Che malattia ha avuto Gabriele Cirilli L'attore e comico ne ha parlato in diversi talk show, ma cosa gli è successo