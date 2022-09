"Basta vecchi. Loro... ". Dopo il voto imbarazzo a sinistra, chi è questa ragazza | Video (Di martedì 27 settembre 2022) Si chiama Giulia Torelli il nuovo capitolo dello psicodramma del Pd ridotto al 18% e con Enrico Letta costretto, di fatto, a fare il segretario dimissionario (o forse "dimissionato") fino al prossimo congresso. La ragazza in questione è una giovane influencer molto nota sui social per i Video e i post in cui dà dritte su come riorganizzare gli armadi. Una professione nuova e ben retribuita, nella Milano glamour che impazzisce per la moda. A fare notizia però è un suo post molto politico, in cui commentando i risultati delle elezioni con la vittoria del centrodestra se la prende con i più anziani. Le parole brutali riversate in un Video-sfogo sono state riprese in chiave polemica da Selvaggia Lucarelli. Intendiamoci, la Torelli non ha ruoli nel Pd e non sappiamo nemmeno se sia simpatizzante o elettrice dei dem, ma come ricorda la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Si chiama Giulia Torelli il nuovo capitolo dello psicodramma del Pd ridotto al 18% e con Enrico Letta costretto, di fatto, a fare il segretario dimissionario (o forse "dimissionato") fino al prossimo congresso. Lain questione è una giovane influencer molto nota sui social per ie i post in cui dà dritte su come riorganizzare gli armadi. Una professione nuova e ben retribuita, nella Milano glamour che impazzisce per la moda. A fare notizia però è un suo post molto politico, in cui commentando i risultati delle elezioni con la vittoria del centrodestra se la prende con i più anziani. Le parole brutali riversate in un-sfogo sono state riprese in chiave polemica da Selvaggia Lucarelli. Intendiamoci, la Torelli non ha ruoli nel Pd e non sappiamo nemmeno se sia simpatizzante o elettrice dei dem, ma come ricorda la ...

IlContiAndrea : “Eppure (i vecchi, ndr) vivi, lì attaccati alla vita”. Io sono davvero senza parole. E non esistono scuse. Le parol… - Perla19733917 : RT @rtl1025: ?? È polemica per le parole di #GiuliaTorelli: 'Perchè i #vecchi hanno il diritto di voto? Lo hanno già esercitato nel corso de… - frantoska : RT @IlContiAndrea: “Eppure (i vecchi, ndr) vivi, lì attaccati alla vita”. Io sono davvero senza parole. E non esistono scuse. Le parole son… - francesca_peis : RT @senonsonogigIi: e basta con la cazzata dei vecchi che se vi dicessi quanti giovani fascisti esistono solo nella mia città vi mettereste… - xbrsmile : RT @IlContiAndrea: “Eppure (i vecchi, ndr) vivi, lì attaccati alla vita”. Io sono davvero senza parole. E non esistono scuse. Le parole son… -