Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 7: “Non sono in cerca di niente” (Di martedì 27 settembre 2022) Ieri sera, lunedì 26 settembre, è andata in onda in prima serata su Canale 5, una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7. Alfonso Signorini ha coinvolto il pubblico con tante tematiche, affrontando tutte le dinamiche che sono nate in casa tra i concorrenti. Uno dei vipponi chiamati in causa è stato Antonino Spinalbese che, in pochi giorni, si sta confermando uno dei personaggi più apprezzati di questa edizione, con la sua semplicità ed educazione. Vediamo che cosa ha raccontato Antonino. GF Vip 7, Antonino Spinalbese e il suo amore per la figlia Luna Marì Antonino Spinalbese è stato chiamato nella stanza superled della casa più spiata d’Italia. Qui, il giovane concorrente del Grande ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 27 settembre 2022) Ieri sera, lunedì 26 settembre, è andata in onda in prima serata su Canale 5, una nuova puntata delVip 7. Alfonso Signorini ha coinvolto il pubblico con tante tematiche, affrontando tutte le dinamiche chenate in casa tra i concorrenti. Uno dei vipponi chiamati in causa è statoche, in pochi giorni, si sta confermando uno dei personaggi più apprezzati di questa edizione, con la sua semplicità ed educazione. Vediamo che cosa ha raccontato. GF Vip 7,e il suo amore per la figlia Luna Marìè stato chiamato nella stanza superled della casa più spiata d’Italia. Qui, il giovane concorrente del...

kookvpiie : RT @tendenzetv: #Gintonic: nuova ship! Per la simpatia che sta nascendo nella casa del #gfvip tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini… - RaffaellaPiazz3 : RT @RickyPalazzolo: Che bello vedere un ragazzo di 27 anni con questi valori. 1000 punti per Antonino Spinalbese ?? #gfvip - Valenti60141068 : RT @alzastovolume: Antonino Spinalbese quanto ci stai sotto da 1 a 100? ?? #gintonic #gfvip - tendenzetv : #Gintonic: nuova ship! Per la simpatia che sta nascendo nella casa del #gfvip tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lam… - ParliamoDiNews : GF Vip, Antonino Spinalbese nomina Santiago: scatta la censura #27Settembre #GossipItaliano -