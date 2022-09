60 anni di “Primavera silenziosa” (Di martedì 27 settembre 2022) Nel 1962 veniva pubblicata la prima edizione di “Primavera silenziosa”, scritto dalla biologa e zoologa americana Rachel Carson. Con questo testo denuncia gli effetti devastanti sugli ecosistemi e sulla salute umana dell’uso di fertilizzanti sintetici, antiparassitari e insetticidi chimici. È riuscita ad avere un impatto tale da scuotere l’opinione pubblica, segnando l’inizio del movimento ambientalista moderno. Oggi ricordiamo la scienziata ma soprattutto le sue parole che, nel clima dell’emergenza ambientale in atto, risultano più che mai attuali. Primavera silenziosa – Photo Credits AbeBooksMai più una Primavera silenziosa “Primavera silenziosa” è un testo che si apre con la scomparsa del canto degli uccelli, con la sparizione delle rondini. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 settembre 2022) Nel 1962 veniva pubblicata la prima edizione di “”, scritto dalla biologa e zoologa americana Rachel Carson. Con questo testo denuncia gli effetti devastanti sugli ecosistemi e sulla salute umana dell’uso di fertilizzanti sintetici, antiparassitari e insetticidi chimici. È riuscita ad avere un impatto tale da scuotere l’opinione pubblica, segnando l’inizio del movimento ambientalista moderno. Oggi ricordiamo la scienziata ma soprattutto le sue parole che, nel clima dell’emergenza ambientale in atto, risultano più che mai attuali.– Photo Credits AbeBooksMai più una” è un testo che si apre con la scomparsa del canto degli uccelli, con la sparizione delle rondini. ...

