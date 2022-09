Voto all' estero | Pd avanti al Senato | alla Camera testa a testa

(Di lunedì 26 settembre 2022) Il Partito Democratico è in vantaggio nelle circoscrizioni estere per il, mentre per lac'è untra la coalizione di centrosinistra e il centrodestra. Per Palazzo Madama, ...

... ma nessuno si è permesso di dirle nulla: la gara infatti era fondata sull'interpretazione, ma lei ad alcuni allievi ha dato ilin base alla voce e'intonazione. Per di più, quando Ornella ......preoccupato che non trova nella proposta politica né una risposta né una spinta per andare al',... si ferma però' 1,5% , nonostante i prestigiosi endorsement internazionali ricevuti in campagna ...“Semplicemente Grazie. Grazie a tutti coloro che hanno espresso il loro voto a favore della mia persona e del Terzo Polo. Siamo solo all’inizio del viaggio che ci vedrà protagonisti in Italia e in ...Nelle Marche rispettato il trend nazionale: il Centro Destra vince e convince con oltre 340mila voti, guadagnando il 44%. A fare da traino, come da previsioni, “Fratelli d’Italia”, dove Giorgia Meloni ...