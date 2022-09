Recuperato a Borgo di Terzo il daino albino “amico dei bambini”

(Di lunedì 26 settembre 2022) Nuova operazione di recupero di fauna selvatica da parte della Polizia della Provincia di Bergamo, che è stata chiamata per l’avvistamento di un giovane, un esemplare di meno di un anno quasi “”, prima a Berzo San Fermo poi adidove passeggiava liberamente vicino alle abitazioni. La pattuglia, coadiuvata dai Carabinieri forestali della stazione di Curno prima e poi di Trescore, dopo ricerche è riuscita a recuperare l’animale. Ilun mese fa, aveva fatto una bella sorpresa aidel Cre all’azienda agricola Fòpa di Berzo San Fermo (leggi qui). In quanto specie oggetto di eradicazione, l’animale sarebbe stato destinato all’abbattimento, ma in considerazione del fatto che è fortemente antropizzato, una volta verificata la disponibilità della struttura, ...

