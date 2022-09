Probabili formazioni Ungheria Italia | le ultime sulle scelte di Mancini

(Di lunedì 26 settembre 2022): lediin vista del match di Nations League di stasera L’tornerà in campo questa sera con l’per l’ultimo impegno di questo suo settembre., rispetto all’ultimo match, appare intenzionato a rilanciare dal primo Bastoni, con Pobega a centrocampo e in avanti l’insolita coppia formata dall’intoccabile Raspadori e da Gnonto.(3-5-2) – Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Pobega, Dimarco; Gnonto, Raspadori. All.. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Questa sera andrà in scena la gara tra Ungheria e Italia, l'ultima delle fasi a gironi di Nations League. Queste le probabili formazioni.