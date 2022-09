(Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Potrebbe esserci già un primo candidato alla segreteria Pd nelche si terrà nei primi mesi del 2023: Matteo, sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci Pd. A quanto apprende l’Adnkronos, sarebbe in atto un pressing di amministratori locali perchè scenda in campo. E il sindaco di Pesaro non esclude la disponibilità che stavolta sia della partita. “C’è chi sostiene convintamente che ‘dopo Letta tocca ai sindaci’. Lo stanno spingendo molto quelli a lui più vicini”, si spiega ricordando tra l’altro chea Pesaro guida una maggioranza di centrosinistra con i cinquestelle e “l’ha mantenuta”. La richiesta è quella di ripartire dai territori, dalla provincia (non solo le grandi città e i centri storici) dove il Pd continua a perdere. Lo stessostamattina commentando l’esito delle ...

repubblica : Pd, Enrico Letta ora è nei guai: pronti gli sfidanti alla segreteria, si è già aperto il congresso dem. L'analisi d… - _Gi_Ci_ : @GiuseppeConteIT Se (giustamente) si dice 'quel che vale a Roma vale sul territorio' (e che occorrono direttrici po… - telodogratis : Pd, dem a congresso: Ricci verso candidatura - corona_tweet : RT @pleccese: Pd, dem a congresso: Ricci verso candidatura ??Leggi di più su - pleccese : Pd, dem a congresso: Ricci verso candidatura ??Leggi di più su -

Adnkronos

Enrico Letta annuncia che non si ricandiderà al. Ma la resa dei conti tra iè già partita , Decaro : "Abbiamo perso. Il Pd perde dal 2008". Verdi e Sinistra superano la soglia del 3%, ...... 'nei prossimi giorni riuniremo gli organi di partito per accelerare il percorso che porterà a un', dove però Letta non sarò candidato, ha annunciato lui stesso. Il leadersi è detto ... Pd, dem a congresso: Ricci verso candidatura Il tema dell'alleanza tra Pd ed M5s è già tornato in auge. Per Conte i discorsi vanno rimandati a dopo il congresso dem ...Da leader a traghettatore del Partito democratico il passo è breve. Enrico Letta, sconfitto sonoramente alle Politiche, non si dimette dalla segreteria. Vuole guidare i Pd fino al congresso, per tutel ...