MotoGP, per i bookmakers Quartararo nuovamente favorito al titolo

Dopo l'errore di Bagnaia all'ultimo giro del GP del Giappone di MotoGP, anche le quote dei bookmakers reagiscono. Ora i punti di distacco dal leader Fabio Quartararo sono diventati diciotto e i betting analyst di Olybet.it, riporta Agipronews, vedono il trionfo del pilota francese a 1,65 mentre Bagnaia insegue a 2. Più distante l'Aprilia di Aleix Espargaro, offerto a 13, con Enea Bastianini quasi fuori dalla lotta a quota 50.

