MotoGP, GP Thailandia 2022: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 30 settembre-2 ottobre (Di lunedì 26 settembre 2022) Dopo aver messo in archivio il fine settimana del Gran Premio del Giappone, è già tempo di pensare al prossimo weekend, l’ultimo del trittico che aveva preso il via ad Aragon. Si correrà, senza soluzione di continuità, sul tracciato di Buriram, dato che il Motomondiale sarà di scena per il Gran Premio di Thailandia, diciassettesimo e quartultimo appuntamento della stagione 2022. Cosa dovremo aspettarci dalla seconda tappa della trasferta asiatica? Nella classe regina In Moto2 mentre nella classe più leggera Izan Guevara IN TV – Il fine settimana del Gran Premio di Thailandia sarà trasmesso da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208). Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili le differite di qualifiche e gare. In ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 settembre 2022) Dopo aver messo in archivio ildel Gran Premio del Giappone, è già tempo di pensare al prossimo weekend, l’ultimo del trittico che aveva preso il via ad Aragon. Si correrà, senza soluzione di continuità, sul tracciato di Buriram, dato che il Motomondiale sarà di scena per il Gran Premio di, diciassettesimo e quartultimo appuntamento della stagione. Cosa dovremo aspettarci dalla seconda tappa della trasferta asiatica? Nella classe regina In Moto2 mentre nella classe più leggera Izan Guevara IN TV – Ildel Gran Premio disarà trasmesso da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport(208). Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili le differite di qualifiche e gare. In ...

Nicola89144151 : GP Thailandia (MotoGP), 30/09 - 02/10: 30/09: 05:50 - 06:35 Prove Libere 1 10:05 - 10:50 Prove Libere 2 01/10: 05… - gponedotcom : 'Ora dobbiamo riuscire a motivare Espargarò e dargli la voglia di arrivare in Thailandia per vincere la gara. Gli e… - Luxgraph : MotoGp, Espargaro: 'Errore umano, sarei arrivato in Thailandia da leader' - zazoomblog : MotoGP quando la prossima gara. GP Thailandia 2022: programma orari tv calendario 30 settembre – 2 ottobre -… - gponedotcom : VIDEO Fra due settimane la MotoGP tornerà in Thailandia sul Chang Internation Circuit, esattamente il 2 ottobre. Di… -