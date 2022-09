Momenti Di Gioia: eterno Palacio, ricomincia dal basket! Esordio con il Garegnano Milano in Serie D (Di lunedì 26 settembre 2022) "In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato... Leggi su calciomercato (Di lunedì 26 settembre 2022) "In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato...

H6CE_ : RT @cmdotcom: #MomentiDiGioia: eterno #Palacio, ricomincia dal basket! Esordio con il Garegnano Milano - cmdotcom : #MomentiDiGioia: eterno #Palacio, ricomincia dal basket! Esordio con il Garegnano Milano - zeeiaa : @stanzaselvaggia Uno dei pochi momenti di gioia di stanotte. - Gioia_val8 : RT @creeestina: È così interessante che persone come gi0rgia con diploma di maturità stiano per governare un paese e poi a noi a momenti ch… - irebangla : Qualche gioia in questi momenti cupi ???? -