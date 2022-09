Inter-Skriniar, stallo totale sul rinnovo e a gennaio il Psg offrirà a Zhang non più di 30 milioni (Di lunedì 26 settembre 2022) È stallo totale sul rinnovo di Skriniar con l’Inter. E all’orizzonte, per gennaio, si prepara un nuovo attacco del Psg. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. “È stallo totale per il discorso del rinnovo”. La crisi della squadra ha fatto slittare ancora il discorso, che si sperava di affrontare durante la sosta per le nazionali. “Non se ne parla, per il momento. E c’è da credere che il discorso non verrà toccato a breve, di sicuro non prima della doppia sfida con il Barcellona”. La Gazzetta si arrende all’evidenza: “Non un buon segnale, se sommato a una volontà del Psg che non è mutata. Il tormentone non è chiuso, s’è capito. E nessuno oggi dentro l’Inter può garantire che a gennaio lo slovacco sarà ancora ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 settembre 2022) Èsuldicon l’. E all’orizzonte, per, si prepara un nuovo attacco del Psg. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. “Èper il discorso del”. La crisi della squadra ha fatto slittare ancora il discorso, che si sperava di affrontare durante la sosta per le nazionali. “Non se ne parla, per il momento. E c’è da credere che il discorso non verrà toccato a breve, di sicuro non prima della doppia sfida con il Barcellona”. La Gazzetta si arrende all’evidenza: “Non un buon segnale, se sommato a una volontà del Psg che non è mutata. Il tormentone non è chiuso, s’è capito. E nessuno oggi dentro l’può garantire che alo slovacco sarà ancora ...

MatteoBarzaghi : Inter arrivata alla Dacia Arena giocano Acerbi (con Skriniar e Bastoni), Darmian a sinistra (Dumfries a destra) e M… - cmdotcom : #Inter, non solo #Skriniar: metà squadra è in scadenza nel 2023. #Marotta aspetta messaggi da #Zhang - gippu1 : Alla quarta autorete con l'Inter in serie A, Milan #Skriniar è ora esattamente a metà dell'opera per raggiungere il… - napolista : #Inter-#Skriniar, stallo totale sul rinnovo e a gennaio il Psg offrirà a Zhang non più di 30 milioni Sulla Gazzett… - sportli26181512 : Inter-Skriniar, stallo totale per il rinnovo. E il Psg parte di nuovo all’assalto: i retroscena: Inter-Skriniar, st… -