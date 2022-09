In Onda, Fabbri spaventa tutti: “Soldati italiani in guerra, non è impossibile”. Lo scenario (Di lunedì 26 settembre 2022) Quali possono essere le prossime mosse della Russia dopo l'ultimo discorso di Vladimir Putin? Ad affrontare la questione è Dario Fabbri, analista geopolitico, ospite della puntata del 25 settembre di In Onda, talk show di La7 condotto da David Panrezo e Concita De Gregorio, che si focalizza in particolare sul possibile scontro atomico tra i due schieramenti che combattono la guerra in Ucraina: “Le armi nucleari tattiche esistono e il punto è la quantità di potenza nucleare che queste armi possiedono. Le uniche due atomiche usate nella storia, quelle di Hiroshima e Nagasaki, erano certamente di tipo strategico per l'epoca e anche per oggi. Se fossero sganciate bombe atomiche superiori come potenza a quella di Hiroshima saremmo comunque in un ambito strategico. L'arma tattico-nucleare, per ciò che sappiamo, ha un cabotaggio nettamente ... Leggi su iltempo (Di lunedì 26 settembre 2022) Quali possono essere le prossime mosse della Russia dopo l'ultimo discorso di Vladimir Putin? Ad affrontare la questione è Dario, analista geopolitico, ospite della puntata del 25 settembre di In, talk show di La7 condotto da David Panrezo e Concita De Gregorio, che si focalizza in particolare sul possibile scontro atomico tra i due schieramenti che combattono lain Ucraina: “Le armi nucleari tattiche esistono e il punto è la quantità di potenza nucleare che queste armi possiedono. Le uniche due atomiche usate nella storia, quelle di Hiroshima e Nagasaki, erano certamente di tipo strategico per l'epoca e anche per oggi. Se fossero sganciate bombe atomiche superiori come potenza a quella di Hiroshima saremmo comunque in un ambito strategico. L'arma tattico-nucleare, per ciò che sappiamo, ha un cabotaggio nettamente ...

