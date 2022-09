Il centrodestra avrebbe tra i 109 e i 129 senatori su 200

rtl1025 : ?? Per il Primo Instant Poll Quorum/Youtrend per SkyTg24 alla #Camera il #centrodestra avrebbe 228 seggi, il… - MichelaRoi : RT @MarcoFattorini: Se il Pd si fosse alleato con i Cinque Stelle avrebbe insidiato il primato del centrodestra? Forse. Ma la corsa solitar… - kromeboy : @chedisagio Inoltre neanche matematicamente avrebbe pareggiato il centrodestra - assurdbanipal : @StefanoPutinati @monicaguerzoni Unito con il centrodestra avrebbe vinto sicuramente. - MarcMangolini : RT @PoliticaPerJedi: Secondo le prime proiezioni un'ipotetica alleanza centrosinistra-5stelle avrebbe avuto più voti del centrodestra. -

... il voto disgiunto nonpesato sull'esito delle elezioni regionali siciliane come, invece, sperava De Luca che confidava di raccogliere voti proprio dal bacino avversario del. Al ...L'obiettivo nel lungo periodo è riportare un presidente di regione di'Il nostro vero ... e che nonpotuto chiudere una campagna elettorale così serrata e coinvolgente senza l'...Mentre si decidono i destini delle formazioni politiche che hanno portato avanti la battaglia elettorale, i leader dei partiti sanno che dovranno affrontare nodi come il sostegno all’Ucraina, il ruolo ...Fratelli d'Italia è nettamente il primo partito italiano intorno al 25% per cento dei consensi, seguito dal Pd che con il 19% non sfonda il tetto cercato del 20% e dall'exploit del Movimento Cinque st ...