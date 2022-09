Elezioni: Conte, 'se toccheranno rdc inflessibili, opposizione durissima e senza sconti' (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Lo preannuncio subito, a futura memoria di chi assumerà incarichi di Governo: se verrà toccato il reddito di cittadinanza l'opposizione non sarà dura, sarà durissima, sarà inflessibile. Per cui, chi vuole assumersi una responsabilità di governo sappia che su questo, come pure sul principio di progressività della pressione fiscale, non faremo assolutamente sconti". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte in conferenza stampa. "Se qualcuno ha delle idee equivoche su questo - va avanti - è meglio che se le chiarisca prima di assumere l'incarico di Governo, visto che c'è la prospettiva anche di un esercizio provvisorio perché i tempi sono stretti". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Lo preannuncio subito, a futura memoria di chi assumerà incarichi di Governo: se verrà toccato il reddito di cittadinanza l'non sarà dura, sarà, sarà inflessibile. Per cui, chi vuole assumersi una responsabilità di governo sappia che su questo, come pure sul principio di progressività della pressione fiscale, non faremo assolutamente". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppein conferenza stampa. "Se qualcuno ha delle idee equivoche su questo - va avanti - è meglio che se le chiarisca prima di assumere l'incarico di Governo, visto che c'è la prospettiva anche di un esercizio provvisorio perché i tempi sono stretti".

