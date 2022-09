Cuba dice sì al referendum su matrimonio egualitario e adozioni omosessuali

(Di lunedì 26 settembre 2022) Mentre in Italia si votava per portare al Governo uno dei partiti più conservatori degli ultimi anni, asi andava alle urne per un (sacrosanto)di civiltà volto alla riforma del Codella famiglia. Nello specifico, i cittadini dell’isola oltreoceano sono stati chiamati ieri ad esprimersi, tra le altre cose, sull’introduzione nel Paese dei matrimoni gay, dellegay e della maternità surrogata. La vittoria del Sì, che ha ottenuto quasi il 67% delle preferenze (3.936.790 voti a favore su 6.251.786 votanti), è stata annunciata oggi da Alina Balseiro, presidente del Consiglio elettorale nazionale (Cen): lo ha reso noto l’agenzia statale Prensa Latina. Balseiro ha affermato che, nonostante il conteggio debba ancora concludersi nei collegi di tre province, il Cen convalida i risultati come “validi e ...

apre ai diritti civili . Il referendum per riformare il Codice della famiglia è passato con il 66,87% dei voti, legalizzando di fatto il matrimonio tra persone dello stesso sesso, le adozioni per ... Mentre in Italia insorge la classe politica più conservatrice di sempre, nel resto del mondo non mancano notizie migliori! Dopo quattro anni di rinvii e ben 24 modifiche, in seguito all'approvazione d ...