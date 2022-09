(Di lunedì 26 settembre 2022) Une suosono rimastiin unavvenuto domenica 25 settembre al chilometro 36 della statale, tra Ladispoli e Marina di San Nicola. Due auto hanno impattato tra loro. Una era occupata soltanto da un uomo e nell’altra una famiglia di 4 persone,madre e due bambini. Sul posto i vigili del fuoco che hanno consegnato gli occupanti alle cure del personale sanitario del 118 presente. Il guidatore e uno dei due bimbi sembrerebbero in codice rosso. L’elisoccorso sta trasportando l’uomo all’ospedale Gemelli, mentre i due bambini andranno in ambulanze alGesù. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso. L'articolo proviene da Italia Sera.

italiaserait : Aurelia, bambino e padre feriti in un incidente - franconemarisa : Incidente sull'Aurelia, scontro frontale tra due auto: grave un bambino. Ferito anche il fratello - liviofiorillo : RT @rep_roma: Roma, incidente sull'Aurelia. Scontro frontale tra due auto. Grave un bambino, ferito anche il fratello [aggiornamento delle… - rep_roma : Roma, incidente sull'Aurelia. Scontro frontale tra due auto. Grave un bambino, ferito anche il fratello [aggiorname… - paolo_r_2012 : RT @paolo_r_2012: Incidente sull'Aurelia, scontro frontale tra due auto: grave un bambino. Ferito anche il fratello -

... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Roma, incidente sull'. Scontro frontale tra due auto. Grave un, ferito anche ......provincia di Roma si è registrato un frontale fra due auto al chilometro 36 della statale, ... Entrambi i minori, invece, sarebbero stati trasferiti in ambulanza presso il nosocomio 'Gesù'...CERVETERI - Incidente al km 36 della statale Aurelia ieri pomeriggio, nel tratto compreso tra Ladispoli e Marina di San Nicola. Per cause in corso di a ...Terribile incidente alle porte di Roma dove si è registrato un frontale fra due auto al chilometro 36 della statale Aurelia, più precisamente fra Ladispoli e Marina di San Nicola.