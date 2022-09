Ascolti Tv 25 settembre | Amadeus e Vespa travolgono Papi Mentana stacca Porro De Filippi e Toffanin battono la Venier

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 26 settembre 2022)al top: Tg1 delle 20.00 a 5,190 milioni e 28,35%; Tg1 delle 13.30 a 4,640 milioni e 31,03%. Su Rai1 Reazione a catena 3,918 milioni e 24,94% con la seconda parte. Su Rai1 “I Soliti Ignoti” a 4,393 milioni e 22,38%. Tg5 a 3,548 milioni e 19,12%. Fermo o quasi il calcio, il Gran Premio motociclistico di Motegi al mattino presto live su Sky ha contraddistinto la programmazione sportiva di domenica 25, arricchita pure dalla vittoria di Lorenzo Sonego del torneo di tennis di Metz. Il silenzio elettorale al pomeriggio e anche alla sera sono stati aperitivi della grande sfida delle maratone giornalistiche, scatenatasi dalle 22.30 circa in avanti. In prima serata su Rai1 è andata in onda una versione extralarge de I Soliti Ignoti, prima che si scatenasse uno Speciale Porta a Porta. Sempre Lato Viale Mazzini, Rai2 ha mandato in onda il ...