Animali – Al via anche a Roma il corso gratuito per le guardie zoofile Oipa. Al via le iscrizioni (Di lunedì 26 settembre 2022) Nate nel 2002 con il primo nucleo attivo a Milano e provincia, le guardie eco-zoofile Oipa sono presenti in 17 regioni con 62 nuclei provinciali attivi e sono un punto di riferimento per tutti coloro che hanno a cuore il rispetto dei diritti degli Animali. Ed ora sono aperte anche a Roma e provincia, le iscrizioni al corso di formazione per diventare guardia zoofila dell’Organizzazione internazionale protezione Animali (Oipa). Il corso si terrà . Le lezioni saranno gratuite e partiranno nei prossimi mesi. Le domande per le iscrizioni possono essere presentate sin da ora. È richiesta unicamente l’iscrizione all’Oipa come socio benemerito (100 euro). “Le ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 settembre 2022) Nate nel 2002 con il primo nucleo attivo a Milano e provincia, leeco-sono presenti in 17 regioni con 62 nuclei provinciali attivi e sono un punto di riferimento per tutti coloro che hanno a cuore il rispetto dei diritti degli. Ed ora sono apertee provincia, lealdi formazione per diventare guardia zoofila dell’Organizzazione internazionale protezione). Ilsi terrà . Le lezioni saranno gratuite e partiranno nei prossimi mesi. Le domande per lepossono essere presentate sin da ora. È richiesta unicamente l’iscrizione all’come socio benemerito (100 euro). “Le ...

