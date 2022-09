WhatsApp, non aprire mai questa mail: è una truffa (Di domenica 25 settembre 2022) Una nuova allerta arriva dalla polizia postale che avvisa tutti gli utenti di non aprire mai una mail truffa che usa WhatsApp per attirare le vittime: ecco di che cosa si tratta e come riconoscerla. Sono in forte aumento i casi di truffa informatica nota come phishing. questa è una modalità molto gettonata attraverso la quale criminali informatici usano sotterfugi per accedere a dati sensibili di clienti bancari o finanziari. Proprio per questo motivo è bene avere una maggiore consapevolezza su tutte le precauzioni per evitare di cadere vittima. fonte foto: AdobeStockWhatsApp è una delle applicazioni mobili più scaricate sia per Android e sia anche per iOS. La maggior parte degli individui che hanno uno smartphone ce l’hanno scaricata e con la quale ... Leggi su chenews (Di domenica 25 settembre 2022) Una nuova allerta arriva dalla polizia postale che avvisa tutti gli utenti di nonmai unache usaper attirare le vittime: ecco di che cosa si tratta e come riconoscerla. Sono in forte aumento i casi diinformatica nota come phishing.è una modalità molto gettonata attraverso la quale criminali informatici usano sotterfugi per accedere a dati sensibili di clienti bancari o finanziari. Proprio per questo motivo è bene avere una maggiore consapevolezza su tutte le precauzioni per evitare di cadere vittima. fonte foto: AdobeStockè una delle applicazioni mobili più scaricate sia per Android e sia anche per iOS. La maggior parte degli individui che hanno uno smartphone ce l’hanno scaricata e con la quale ...

