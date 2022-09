Uomini e Donne, Chiara Rabbi troppo ‘frivola’ dopo la rottura con Davide Donadei? Arriva la stoccata al suo ex: “Ecco qual è la differenza!” (Di domenica 25 settembre 2022) Nelle scorse ore Chiara Rabbi si trovava a Milano insieme a Camilla Mangiapelo e Matteo Ranieri per partecipare alla Fashion week. L’ex corteggiatrice sta cercando di lasciarsi alle spalle il passato, dopo la fine della relazione con Davide Donadei. Una dolorosa rottura alla quale Chiara sta cercando di reagire frequentando le sue amiche più care, fra cui Camilla Mangiapelo, ex di Riccardo Gismondi. Un’amicizia che è stata spesso criticata dal popolo del web, secondo il quale sarebbe nata solo per aumentare i follower. Insinuazione alla quale la Rabbi ha prontamente risposto: Sono felice e fortunata di aver trovato Cami in questo mondo pieno di gente vuota come te. Cosa viviamo e come ci siamo salvate ... Leggi su isaechia (Di domenica 25 settembre 2022) Nelle scorse oresi trovava a Milano insieme a Camilla Mangiapelo e Matteo Ranieri per partecipare alla Fashion week. L’ex corteggiatrice sta cercando di lasciarsi alle spalle il passato,la fine della relazione con. Una dolorosaallasta cercando di reagire frequentando le sue amiche più care, fra cui Camilla Mangiapelo, ex di Riccardo Gismondi. Un’amicizia che è stata spesso criticata dal popolo del web, secondo ile sarebbe nata solo per aumentare i follower. Insinuazione allae laha prontamente risposto: Sono felice e fortunata di aver trovato Cami in questo mondo pieno di gente vuota come te. Cosa viviamo e come ci siamo salvate ...

