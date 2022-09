Traffico Roma del 25-09-2022 ore 16 | 30

(Di domenica 25 settembre 2022) Luceverdedalla redazione Buon pomeriggio ben Trovati al microfono Sonia cerquetani sulla via PontinaI lavori stanno provocando code tra Castel di Decima e Spinaceto nelle due direzioni sullaFiumicino code per entrare sulla carreggiata esterna del raccordo anulare regolare ilsul Raccordo Anulare lungo le due carreggiate alle 21 di questa sera al Circo Massimo terza data dei concerti di Renato Zero dalle 17 è chiusa alvia dei Cerchi del Circo Massimo tra piazzale La Malfa e via di Santa Maria in cosmedin ed alle 20 chiusa anche in senso opposto deviazioni per molte linee bus di zona oggi emanato un’allerta meteo arancione sul Lazio un invito dunque alla prudenza per piogge sparse anche a carattere temporalesco accompagnate al mente da vento forte e ricordiamo ...

Ecco la scaletta delle canzoni del concerto "Zerosettanta" di Renato Zero, in programma fino al primo Ottobre al Circo Massimo a Roma.