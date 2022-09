Teaser trailer di Tenebre e Ossa 2 su Netflix, con due attese new entry si torna nel Grishaverse (Di domenica 25 settembre 2022) Tenebre e Ossa 2 su Netflix si mostra nel primo Teaser trailer, rilasciato durante l’evento TUDUM della piattaforma di streaming. Tra le novità seriali che vedremo nei prossimi mesi c’è l’attesa seconda stagione della serie fantasy tratta dai libri di Leigh Bardugo. La prima stagione è uscita nell’aprile 2021 ed è balzata subito nella top 10 dei titoli più richiesti. In questo nuovo ciclo di episodi ritroveremo di nuovo Grisha e Corvi uniti contro il nemico comune: l’Oscuro (interpretato da Ben Barnes). Avevamo lasciato Alina che ormai conscia del suo potere, aveva guidato tutti fuori dalla Faglia. Kirigan, inizialmente creduto morto, è emerso con un esercito di nichevo’ya proprio fuori dalla Faglia d’Ombra. Il Teaser trailer di Tenebre e ... Leggi su optimagazine (Di domenica 25 settembre 2022)2 susi mostra nel primo, rilasciato durante l’evento TUDUM della piattaforma di streaming. Tra le novità seriali che vedremo nei prossimi mesi c’è l’attesa seconda stagione della serie fantasy tratta dai libri di Leigh Bardugo. La prima stagione è uscita nell’aprile 2021 ed è balzata subito nella top 10 dei titoli più richiesti. In questo nuovo ciclo di episodi ritroveremo di nuovo Grisha e Corvi uniti contro il nemico comune: l’Oscuro (interpretato da Ben Barnes). Avevamo lasciato Alina che ormai conscia del suo potere, aveva guidato tutti fuori dalla Faglia. Kirigan, inizialmente creduto morto, è emerso con un esercito di nichevo’ya proprio fuori dalla Faglia d’Ombra. Ildie ...

