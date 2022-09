Salvini, centrodestra in netto vantaggio.Grazie (Di domenica 25 settembre 2022) "centrodestra in netto vantaggio sia alla Camera che al Senato! Sarà una lunga notte, ma già ora vi voglio dire Grazie". Lo scrive su Twitter il segretario della Lega, Matteo Salvini, dopo i primi ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 settembre 2022) "insia alla Camera che al Senato! Sarà una lunga notte, ma già ora vi voglio dire". Lo scrive su Twitter il segretario della Lega, Matteo, dopo i primi ...

repubblica : Il centrodestra rompe il silenzio. Salvini: 'Il governo ce l'ho in testa'. Berlusconi: 'Sarò il regista'. Meloni in… - repubblica : Il centrodestra rompe il silenzio elettorale. Salvini: 'Il governo ce l'ho in testa'. Berlusconi: 'Sarò il regista'… - fattoquotidiano : Elezioni, il centrodestra non riempie piazza del Popolo. Berlusconi, Salvini e Meloni dopo i battibecchi: “Impegno… - jlk4naples : RT @TaniuzzaCalabra: Salvini ha twittato per fare gli auguri al centrodestra. Ragazzi a sto punto possono pure perdere. - bi_loriana : RT @rtl1025: ??? '#Centrodestra in netto vantaggio sia alla Camera che al Senato! Sarà una lunga notte, ma già ora vi voglio dire GRAZIE'. C… -