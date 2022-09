(Di domenica 25 settembre 2022) A pochi giorni dall’annuncio deldal calcio giocato, Andreasi è concesso ai microfoni della Gazzetta dello Sport per motivare la sua decisione. “Hoper il calcio – ha spiegato l’ex difensore dell’Inter -. Ho sperato fosse solo un momento, anche perché all’Inter stavo bene con tutti. Io volevo giocare di più ed è arrivato il Monza. Progetto serio, portato avanti da dirigenti che hanno già vinto, la possibilità di non cambiare casa anche ai figli e di far crescere i giovani. Ho accettato”. “Ma durante ilho faticato molto – ha proseguito-.ha accelerato ungià in atto. Tanto che non escludo che un crack così serio fosse ...

sportface2016 : #Ranocchia parla del ritiro: “Ho iniziato a sentire meno entusiasmo. L’infortunio ha accellerato il processo” - FrancoIoppolo : @FBiasin Chi parla male di ranocchia ha le stimmate del cojones - VailatiSergio : @capuanogio Genio. Ranocchia ha voluto andare via lui. E che c’entra con il non volere Acerbi? Parla della tua squadra di merda va. - NumeroDiez_10 : UFFICIALE ?? Andrea #Ranocchia ha rescisso il contratto con il #Monza. ???? Nel comunicato ufficiale si parla di un… -

© LaPresseL'ex Interdel suo ultimo anno e mezzo: 'Non è stato facilissimo. Piano piano anche la passione che ho provato per questo gioco è venuta meno'. A maggio, racconta, ...Ma alla fine Andrea, arrivato in estate dall'Inter, ha deciso insieme al club di ... La nota del Monzadi contratto 'risolto consensualmente'. Allegri, "quando lo esonerano": il ...A pochi giorni dall'annuncio del ritiro dal calcio giocato, Andrea Ranocchia si è concesso ai microfoni della Gazzetta dello Sport per motivare la sua decisione.Luciano Spalletti è stato molto importante per la carriera di Andrea Ranocchia, che ne parla in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ...