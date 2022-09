Osimhen pronto al rientro | l’attaccante in panchina a Cremona?

osimhenismo_ : @pochitopacifico sei pronto a vedere osimhen duettare con il goat? - ilnapolionline : Sky Sport - Osimhen ancora non è pronto, ecco quando rientrerà - - _SiGonfiaLaRete : CdS- #Osimhen è pronto al rientro, spunta la prima data - RobTomaiuolo : @Torrenapoli1 I cambi (tranne Simeone, che doveva esserci dall'inizio) non mi sono piaciuti. Zerbin non è pronto pe… -

...in Champions League e - come ci sta abituando - l'ex Sassuolo si è fatto trovare subito, ... complice anche l'assenza di. Mancini ieri lo ha affiancato a Scamacca in un'insolito 3 - 5 - 2.L'ex neroverde del Sassuolo sta facendo bene a Napoli e si è fatto trovarea sostituire l'infortunato. L'altro inserimento per il futuro si chiama Gianluca Scamacca , anch'esso ...Victor Osimhen sta per tornare. Manca ancora qualche giorno, qualcosa in più di una settimana, per rivederlo in campo ad allenarsi con i compagni.Victor Osimhen sta per tornare. Manca ancora qualche giorno, qualcosa in più di una settimana, per rivederlo in campo ad allenarsi con i compagni.