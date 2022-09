“Non me la nominare”. GF Vip, Pamela Prati esplode nella notte: spunta un nome pensante. Trema la tv (Di domenica 25 settembre 2022) Barbara D’Urso anche al GF Vip 7. Un nome, quello della conduttrice, che non stenta a spiccare anche quando non è la diretta interessata a comparire davanti alle telecamere. Ma ci hanno pensato Patrizia Rossetta e Pamela Prati a tirare in ballo la conduttrice di Pomeriggio 5 nella casa più spiata d’Italia. Barbara d’Urso tirata in ballo al GF Vip 7. Pare che le concorrenti si siano appartate per parlare tra loro sulla conduttrice di Pomeriggio 5. Ci riferiamo proprio a Patrizia Rossetti e Pamela Prati: “Se a me non piace una persona… allora, ti faccio un esempio: Barbara d’Urso”. Ma a questa affermazione, Pamela Prati ha avuto una reazione immediata. Leggi anche: “Lo hanno fatto davvero”. Tu sì que vales, tutti gli occhi su di loro: il pubblico ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 25 settembre 2022) Barbara D’Urso anche al GF Vip 7. Un, quello della conduttrice, che non stenta a spiccare anche quando non è la diretta interessata a comparire davanti alle telecamere. Ma ci hanno pensato Patrizia Rossetta ea tirare in ballo la conduttrice di Pomeriggio 5casa più spiata d’Italia. Barbara d’Urso tirata in ballo al GF Vip 7. Pare che le concorrenti si siano appartate per parlare tra loro sulla conduttrice di Pomeriggio 5. Ci riferiamo proprio a Patrizia Rossetti e: “Se a me non piace una persona… allora, ti faccio un esempio: Barbara d’Urso”. Ma a questa affermazione,ha avuto una reazione immediata. Leggi anche: “Lo hanno fatto davvero”. Tu sì que vales, tutti gli occhi su di loro: il pubblico ...

ilveromomos : @gchloeallagher No non nominare mio padre - spaccalesgoo : RT @its__unre4ll: Christian x hunger games unica regola: non nominare Mattia Christian: - sciantokescia : RT @giuly_giu80: Questa volta cosa si inventeranno i soliti noti per nominare un altro governo NON eletto dal popolo? ?? - mpoggio3 : RT @giuly_giu80: Questa volta cosa si inventeranno i soliti noti per nominare un altro governo NON eletto dal popolo? ?? - anto_galli4 : RT @giuly_giu80: Questa volta cosa si inventeranno i soliti noti per nominare un altro governo NON eletto dal popolo? ?? -