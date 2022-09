Mauro Icardi pubblica le chat con Wanda Nara e sbotta | “È tossica!” Poi cancella tutto e…

Leggi su isaechia

(Di domenica 25 settembre 2022) Sono finiti i tempi in cuiraccontavano di quante volte riuscivano a copulare nell’arco di un’intera giornata. Come non rivedremo più, se non googlando, le foto ad alto tasso erotico della coppia. I due infatti, salvo sorprese e vari ed eventuali calimocho della pace, ormai si lanciano coltelli. Dopo una serie di storie e di post su Instagram dalla serie “dico ma non dico”,ha ufficializzato la rottura, non sappiamo ancora, conoscendoli, se definitiva! Ieri, fra l’altro, ha iniziato a rincorrersi un rumor che riguarderebbe proprio l’ex opinionista del Grande Fratello Vip. La donna starebbe frequentando il rapper L Gante. La notizia è stata poco fa riportata anche da The Pipol: È stata lei la prima a ufficializzare la loro separazione, ma ieri sono ...