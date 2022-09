Lorenzo Sonego trionfa al Moselle Open: è il suo primo titolo sul cemento (Di domenica 25 settembre 2022) Misurato, efficace, brillante. A Metz è tornato il miglior Lorenzo Sonego, che ha fatto ballare i tifosi francesi. Il torinese ha completato la miglior settimana del 2022. In finale ha battuto Alexander Bublik 7-6(3) 6-2 diventando il quarto italiano a conquistare un titolo ATP nel 2022. Dopo Matteo Berrettini (Stoccarda e Queen’s), Lorenzo Musetti (Amburgo) e Jannik Sinner (Umago), Sonego ha festeggiato nell’ATP 250 francese il suo primo titolo sul cemento. Finora, infatti, nel circuito maggiore aveva trionfato nel 2019 ad Antalya sull’erba e nel 2021 a Cagliari sulla terra rossa. Bello e intenso l’abbraccio con il coach Arbino per un risultato che lo riporterà in Top 50, al 44° posto nel ranking ATP. Ovvero, appena tre posizioni ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 25 settembre 2022) Misurato, efficace, brillante. A Metz è tornato il miglior, che ha fatto ballare i tifosi francesi. Il torinese ha completato la miglior settimana del 2022. In finale ha battuto Alexander Bublik 7-6(3) 6-2 diventando il quarto italiano a conquistare unATP nel 2022. Dopo Matteo Berrettini (Stoccarda e Queen’s),Musetti (Amburgo) e Jannik Sinner (Umago),ha festeggiato nell’ATP 250 francese il suosul. Finora, infatti, nel circuito maggiore avevato nel 2019 ad Antalya sull’erba e nel 2021 a Cagliari sulla terra rossa. Bello e intenso l’abbraccio con il coach Arbino per un risultato che lo riporterà in Top 50, al 44° posto nel ranking ATP. Ovvero, appena tre posizioni ...

