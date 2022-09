Libertas Benevento | ottimi risultati per i giovani nelle finali regionali ad Avellino

(Di domenica 25 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si è disputata adla finale regionale di atletica leggera dei campionati di società per la categoria ragazzi. Lacolleziona 3 ori, 2 argenti e 6 bronzi. Salgono sul gradino più alto del podio Bispo Kauè nei 60 metri con il tempo di 8 secondi netti; Chiara Seneca nei 2000 metri di marcia con una prestazione sontuosa ferma il cronometro a 11 minuti e 51 secondi; Stefano Cornacchione nei 60 metri ostacoli conferma il suo personale di 9 secondi e 4 decimi. Ottengono gli argenti Gilda Genito che lancia il vortex a 30 metri e 43 centimetri e Stefano Cornacchione che scaglia il peso a 13 metri e 96 centimetri. Questi gli altri podi: Bispo Kauè nel salto in alto, Rebecca Altieri nei 60 ostacoli e nel salto in alto; Giovanni Viceré nel lancio del vortex e ...

Presenti due atleti della Libertas Benevento, Michelangelo Mancini e Chiara Saccomanno; il primo ha corso i 100 metri ostacoli piazzandosi al quinto posto, medaglia d'oro per Chiara Saccomanno. Si è disputato a Isernia il 45° Memorial "Musacchio" riservato alle rappresentative regionali di Marche, Umbria, Abruzzo, Campania, Molise, Calabria e Basilicata. I due atleti, allenati da Gianni Caruso, sono ora attesi dall'appuntamento più importante della stagione, i campionati italiani che si disputeranno a Caorle.