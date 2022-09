La protesta del velo, uccisa "la ragazza della coda" Hadis Najafi (Di domenica 25 settembre 2022) Capelli biondi raccolti con un elastico e niente velo. Questo il suo atto di coraggio e la sua condanna a morte. Hadis Najafi, 20 anni, è stata uccisa dalle forze di sicurezza iraniane ieri sera durante le proteste nella città di Karaj... Leggi su europa.today (Di domenica 25 settembre 2022) Capelli biondi raccolti con un elastico e niente. Questo il suo atto di coraggio e la sua condanna a morte., 20 anni, è statadalle forze di sicurezza iraniane ieri sera durante le proteste nella città di Karaj...

