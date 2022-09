Inter | nuove proteste nella notte | i tifosi invocano l’addio di Zhang

(Di domenica 25 settembre 2022), continua la protesta della Curva Nord: nuovi inviti al presidentedi abbandonare la propria carica Continua l’ira del tifo organizzato dell’nei confronti del presidente Steven. La Curva Nord nerazzurra,, ha infatti esposto diversi striscioni in giro per tutta Milano con la scritta “Vattene”. Chiaro invito al presidente ad abbandonare la propria carica: la rabbia verso di lui è ancora tanta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

, continua la protesta della Curva Nord: nuovi inviti al presidente Zhang di abbandonare la propria carica Continua l'ira del tifo organizzato dell'nei confronti del presidente Steven Zhang. La Curva Nord nerazzurra, nella notte, ha infatti esposto diversi striscioni in giro per tutta Milano con la scritta "Zhang Vattene". Chiaro invito al ...... preferendo ascoltare altre offerte o seguirestrade. Scopriamo dunque quali sono i giocatori ... Dopo però la vicendadell'ultima sessione di mercato, l'entourage del terzino sta prendendo ... Inter, nuove proteste contro la società Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...MILANO - Un mese e mezzo da vera Inter per sfruttare poi il grande assist che arriverà dal Mondiale. Innanzitutto bisogna svoltare, ritrovare le antiche sicurezze, lasciarsi definitivamente alle spall ...