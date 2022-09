Incidenti in montagna, due scalatori morti sul Gran Sasso (Di domenica 25 settembre 2022) commenta E' di due vittime, un uomo e una donna, il tragico bilancio di un incidente sul Gran Sasso, ai pilastri di Pizzo Intermesoli. Lo conferma il Soccorso alpino. Con i due scalatori si erano ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 25 settembre 2022) commenta E' di due vittime, un uomo e una donna, il tragico bilancio di un incidente sul, ai pilastri di Pizzo Intermesoli. Lo conferma il Soccorso alpino. Con i duesi erano ...

