Il teorema di Nicola | filosofo delle salvezze impossibili

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 25 settembre 2022) Roma, 25 set – Filosofia, matematica, astronomia, musica. E perché no, un interesse particolare al più leggero ma pur sempre artistico mondo del pallone. Se Pitagora fosse nostro contemporaneo – e avesse quindi vissuto nei decenni della grande affermazione calcistica – con ogni probabilità avrebbe orientato la propria scuola ad attenzionarsi verso quello che è stato il primo miracolo di Davide. L’allenatoreha raggiunto un impensabile traguardo proprio a Crotone. Una squadra inadeguata? Quello di avere estati movimentate è un destino comune a pressoché tutte le piccole squadre di Serie A. Tanto più per chi si affaccia per la prima volta in assoluto nel patinato palcoscenico della massima competizione nazionale. Così è stato anche per gli squali calabresi, che nei mesi più caldi del ...