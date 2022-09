Evenepoel in fuga per la vittoria al mondiale

Leggi su agi

(Di domenica 25 settembre 2022) AGI - Trionfo di portata storica per il belga Remcoandato a cogliere, dopo unasolitaria iniziata a 25 chilometri dal traguardo, la maglia iridata della prova in linea di ciclismo. Il 22enne fiammingo ha dominato la prova di 266,9 chilometri svoltasi a Wollongong in Australia. All'89/a edizione della prova in linea delper professionisti hanno preso il via 169 corridori di 50 Nazioni. Remcoha tagliato il traguardo di Wollongong dopo 6 ore 16'08” di gara ad una media di 42,575 chilometri orari. Per il Belgio quella centrata oggi dal corridore della Quick-Step, oro iridato nel 2018 nella gara in linea juniores, è lairidata numero 26, il 51/o podio nella prova in linea maschile dalla prima edizione del 1927. Argento al francese Christophe Laporte che, ...