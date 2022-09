Elezioni: YouTrend, affluenza in linea, ma forte calo al Sud (Di domenica 25 settembre 2022) “Il primo dato dell’affluenza registrato alle ore 12:00 (19,2%) e’ risultato essere sostanzialmente in linea con quello delle precedenti Politiche. Anche il 4 marzo 2018, infatti, si voto’ in un’unica giornata: e in quell’occasione alle ore 12 aveva votato solo lo 0,2% in piu’ degli aventi diritto rispetto a oggi. Altro elemento in comune tra il 2018 e oggi e’ la maggiore partecipazione registrata nelle regioni del Centro-Nord rispetto a quelle del Sud e delle Isole”. E’ l’analisi di Quorum/YouTrend che si riferisce al primo dato sull’affluenza registrato oggi a mezzogiorno. Secondo YouTrend “vi sono pero’ forti differenze anche per quello che riguarda la variazione (sempre rispetto al 2018) tra le diverse zone del Paese. Nelle regioni del Centro-Nord l’affluenza ha tenuto, e in certi ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 25 settembre 2022) “Il primo dato dell’registrato alle ore 12:00 (19,2%) e’ risultato essere sostanzialmente incon quello delle precedenti Politiche. Anche il 4 marzo 2018, infatti, si voto’ in un’unica giornata: e in quell’occasione alle ore 12 aveva votato solo lo 0,2% in piu’ degli aventi diritto rispetto a oggi. Altro elemento in comune tra il 2018 e oggi e’ la maggiore partecipazione registrata nelle regioni del Centro-Nord rispetto a quelle del Sud e delle Isole”. E’ l’analisi di Quorum/che si riferisce al primo dato sull’registrato oggi a mezzogiorno. Secondo“vi sono pero’ forti differenze anche per quello che riguarda la variazione (sempre rispetto al 2018) tra le diverse zone del Paese. Nelle regioni del Centro-Nord l’ha tenuto, e in certi ...

