Elezioni politiche 2022: risultati, exit poll e proiezioni in diretta – Fdi primo partito (26), poi Pd (18,1) e M5s (17). La Lega crolla all’8, Azione e Fi al 7,9 (Di domenica 25 settembre 2022) Fratelli d’Italia è il primo partito del Paese: dovrebbe prendere tra il 23 e il 27 percento dei voti. Segue il Pd, dato intorno al 20, ma in certi casi anche sotto: persino a quota 18. I 5 stelle sarebbero terzi con una cifra che oscilla tra il 15 e il 18 percento. Male la Lega, che lotta per superare la soglia del dieci percento: secondo la prima proiezione di Swg sarebbe addirittura all’8,4. Per quasi tutti, invece, Silvio Berlusconi avrebbe ancora gli stessi voti della lista di Carlo Calenda e Matteo Renzi. E’ data tra il 3 e il 5 l’alleanza Verdi/Sinistra, mentre sopra al punto il punto percentuale – che garantisce l’ingresso in Parlamento per le liste in coalizione – sia Noi Moderati nel centrodestra che soprattutto + Europa nel centrosinistra. Sarebbe invece fuori dai giochi Unione popolare, con Impegno civico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) Fratelli d’Italia è ildel Paese: dovrebbe prendere tra il 23 e il 27 percento dei voti. Segue il Pd, dato intorno al 20, ma in certi casi anche sotto: persino a quota 18. I 5 stelle sarebbero terzi con una cifra che oscilla tra il 15 e il 18 percento. Male la, che lotta per superare la soglia del dieci percento: secondo la prima proiezione di Swg sarebbe addirittura,4. Per quasi tutti, invece, Silvio Berlusconi avrebbe ancora gli stessi voti della lista di Carlo Calenda e Matteo Renzi. E’ data tra il 3 e il 5 l’alleanza Verdi/Sinistra, mentre sopra al punto il punto percentuale – che garantisce l’ingresso in Parlamento per le liste in coalizione – sia Noi Moderati nel centrodestra che soprattutto + Europa nel centrosinistra. Sarebbe invece fuori dai giochi Unione popolare, con Impegno civico ...

