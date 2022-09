Elenora Daniele pronta a prendere il suo posto | Promozione in Rai | chiamata sensazionale

(Di domenica 25 settembre 2022) Il nome della conduttrice Eleonoraè finita in cima alla lista di una nota collega di casa Rai: in arrivo una inaspettataLa conduttrice Eleonora(screenshot RaiPlay)Eleonoraè ormai un volto storico di casa Rai e tra i più amati dal pubblico. Lo confermano i numeri di Storie Italiane e la scelta della rete televisiva di confermare il format per una nuova stagione. Questi dati ma soprattutto la professionalità della conduttrice sembrerebbero aver però attirato l’attenzione anche di un altro volto amatissimo della stessa rete. Nel dettaglio si tratta della conduttrice Mara Venier che sembrerebbe essere decisa a lasciare eventualmente il suoalla conduzione di Domenica In proprio alla sua collega. Eleonoraal timone di Domenica In? Arriva ...

Webmaster e comunicazione confermatoPitone. Per completare lo staff tecnico, la società sta valutando l'inserimento di un allenatore collaboratore da dedicare alle atlete più giovani (under ...è riuscita ad intervistare Greta Gila a Storie italiane , un vero scoop su Rai 1. La vicenda è complessa. Praticamente per andare in Giappone, la modella fa scalo a Roma dove ed ...La conduttrice di Storie Italiane, Eleonora Daniele potrebbe essere pronta a sostituire Mara Venier a Domenica in. Questa l'indiscrezione che circola in rete da qualche tempo. Eleonora Daniele la cono ...Barbara D'Urso era da anni che non compariva in nessuna trasmissione di casa Rai. Questo è accaduto ieri, in diretta su Rai 1 a Storie italiane. Ma quale è stata la reazione di Eleonora Daniele Duran ...