Ciclismo, tutti i numeri di Remco Evenepoel: un Grande Giro e il Mondiale nello stesso anno, non succedeva dal 1989 (Di domenica 25 settembre 2022) Remco Evenepoel si è preso il tetto del mondo. Un successo incredibile, una vittoria altisonante, ottenuta a suo modo, attaccando da lontano e stroncando i suoi avversari a cui vengono lasciate solo le briciole. Se ancora ci fossero stati dei dubbi sul valore di questo corridore, la giornata di oggi non lascia più nessun tipo di dubbio: Remco Evenepoel è un fenomeno generazionale, e i numeri confermano questa affermazione. Solo due settimane fa il belga si prendeva il trono di Spagna, al termine delle tre settimane della Vuelta che l’avevano visto trionfare al primo Grande Giro portato a termine in carriera. Se l’accoppiata Vuelta-Mondiale vi sembra un risultato storico, non vi state certo sbagliando: Evenepoel è il primo nella ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022)si è preso il tetto del mondo. Un successo incredibile, una vittoria altisonante, ottenuta a suo modo, attaccando da lontano e stroncando i suoi avversari a cui vengono lasciate solo le briciole. Se ancora ci fossero stati dei dubbi sul valore di questo corridore, la giornata di oggi non lascia più nessun tipo di dubbio:è un fenomeno generazionale, e iconfermano questa affermazione. Solo due settimane fa il belga si prendeva il trono di Spagna, al termine delle tre settimane della Vuelta che l’avevano visto trionfare al primoportato a termine in carriera. Se l’accoppiata Vuelta-vi sembra un risultato storico, non vi state certo sbagliando:è il primo nella ...

codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: Impresa di Evenepoel, vince il Mondiale 2022. Il belga stacca tutti e si aggiudica il titolo iridato in linea #ANSA https… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Impresa di Evenepoel, vince il Mondiale 2022. Il belga stacca tutti e si aggiudica il titolo iri… - RobertoBerretta : RT @Agenzia_Ansa: Impresa di Evenepoel, vince il Mondiale 2022. Il belga stacca tutti e si aggiudica il titolo iridato in linea #ANSA https… - ansacalciosport : Ciclismo: impresa di Evenepoel, vince il Mondiale 2022. Il belga stacca tutti e si aggiudica il titolo iridato in l… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Impresa di Evenepoel, vince il Mondiale 2022. Il belga stacca tutti e si aggiudica il titolo iridato… -