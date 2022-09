Calciomercato Juventus, colpo di scena: la soluzione in attacco spiazza tutti (Di domenica 25 settembre 2022) Il Calciomercato della Juventus si mantiene ancora attivo, nonostante manchino diversi mesi alla prossima sessione: piace un giocatore su tutti. In estate la dirigenza bianconera ha costruito una rosa sicuramente talentosa e capace di lottare per il vertice, ma Massimiliano Allegri non ha ancora trovato la quadra, a causa anche di infortuni che hanno limitato l’apporto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 25 settembre 2022) Ildellasi mantiene ancora attivo, nonostante manchino diversi mesi alla prossima sessione: piace un giocatore su. In estate la dirigenza bianconera ha costruito una rosa sicuramente talentosa e capace di lottare per il vertice, ma Massimiliano Allegri non ha ancora trovato la quadra, a causa anche di infortuni che hanno limitato l’apporto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

