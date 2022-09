Ultime Notizie Roma del 24-09-2022 ore 08:10 (Di sabato 24 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno alluvione nelle Marche in primo piano il corpo di Mattia è stato trovato dai carabinieri su segnalazione di un cittadino elettrici sono in avanzato stato di decomposizione per l’identificazione tra necessari autopsia esame del DNA che la procura ha già risposto ormai le speranze sono finite ha detto ieri a Lanza Tiziano Luconi il padre del piccolo né lui né la madre andranno nel luogo in cui ho trovato il corpo di Cadore di Mattia è stato rinvenuto a circa 13 km di distanza dalla località di Castelleone di Susa in cui la sera del 15 settembre abbandona l’automobile trascinato dalla piena insieme alla madre dal finestrino e due erano poi stati separati da di lenza delle acque la madre è stata trovata infreddolita e ferita ad un paio di chilometri di ... Leggi su romadailynews (Di sabato 24 settembre 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno alluvione nelle Marche in primo piano il corpo di Mattia è stato trovato dai carabinieri su segnalazione di un cittadino elettrici sono in avanzato stato di decomposizione per l’identificazione tra necessari autopsia esame del DNA che la procura ha già risposto ormai le speranze sono finite ha detto ieri a Lanza Tiziano Luconi il padre del piccolo né lui né la madre andranno nel luogo in cui ho trovato il corpo di Cadore di Mattia è stato rinvenuto a circa 13 km di distanza dalla località di Castelleone di Susa in cui la sera del 15 settembre abbandona l’automobile trascinato dalla piena insieme alla madre dal finestrino e due erano poi stati separati da di lenza delle acque la madre è stata trovata infreddolita e ferita ad un paio di chilometri di ...

