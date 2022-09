Szczesny è diventato un problema | il polacco si scaglia contro la società?

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 24 settembre 2022) Wojciechsta creando diversi pensieri e grattacapi alla Juve che ora non sa più come gestire la situazione legata alla porta. Ci sono dei giocatori che sono stati in grado di entrare nel cuore dei tifosi della Juventus, con uno di quelli che sicuramente ha ottenuto i maggiori traguardi che è ilWojciech, un portiere che ha saputo cogliere l’eredità di un fenomeno come Super Gigi Buffon. LaPresseGiocare per la Juventus non è un qualcosa per nulla di facile, con molti calciatori che non riescono in alcun modo a rispondere con successo alle ingenti pressioni di uno dei club più importanti al mondo. Quando poi si entra a far parte della squadra torinese subito dopo un mito vivente e geniale come Buffon, allora la pressione potrebbe davvero schiacciare chiunque, ma non Wojciech. Il ...